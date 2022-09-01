Офіс Президента прокоментував наступ ЗСУ на півдні

Так, інформацію про початок наступу українських військових на півдні країни прокоментував радник голови ОП Михайло Подоляк у понеділок, 29 серпня.

"Розумію наші бажання та мрії. Але все ж таки пропоную виходити з обережного коментаря щодо будь-яких наших військових дій… Тому ще раз нагадую всім політикам, експертам та лідерам громадської думки (зрозуміло, що вони всі знають набагато краще за безпосередніх виконавців) про важливість не маніпулювати та не спекулювати інформацією про хід військових операцій до офіційних заяв представників Збройних сил або Міністерства оборони України. Ще раз головне – до офіційних заяв не потрібно робити суперсенсаційних заяв…", - написав він в Телеграм.