Офіс Президента відповів путіну на претензії щодо зернової угоди
13:30 07 вересня Київ, Україна
Причин для перегляду умов зернової угоди немає.
Про це заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк
у відповідь на заяву президента росії володимира путіна, пише РБК-Україна в середу, 7 вересня.
"Енергетичний, ядерний, міграційний, зерновий, запорізько-атомний та будь-які інші формати прямого шантажу періодично з'являються в публічній риториці перших осіб рф, коли щось йде явно не за планом і потрібно через страх зупинити Україну та міжнародну спільноту. Тому нинішні заяви про припинення "зернової угоди" абсолютно безпідставні і водночас абсолютно прогнозовані. Тому що жодної об'єктивної основи для таких дій чи заяв взагалі немає", - наголосив Подоляк.
У ОП запевнили, що Україна, Туреччина та ООН суворо дотримуються зобов'язань "зернової ініціативи".
"Заяви про те, що росія не може вивезти свої вантажі, виглядають до того ж досить дивно з огляду на те, що саме російський флот контролює акваторію Чорного моря. Тобто, що саме може заважати росіянам вивозити зерно і виконувати свої зобов'язання, крім самих росіян? Риторичне питання", - сказав Подоляк.
Він вважає, що росія намагається "намацати" новий привід для чергової інформаційної кампанії із закликом зняття санкцій.
"Країни-реципієнти не мають жодних питань до України, яка максимально виконує свої домовленості, але є питання до росії, яка під будь-яким приводом саботує постачання", - підсумував представник ОП.
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