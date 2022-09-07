Офіс Президента відповів путіну на претензії щодо зернової угоди

13:30 07 вересня Київ, Україна

Причин для перегляду умов зернової угоди немає.

Про це заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк у відповідь на заяву президента росії володимира путіна, пише РБК-Україна в середу, 7 вересня.

"Енергетичний, ядерний, міграційний, зерновий, запорізько-атомний та будь-які інші формати прямого шантажу періодично з'являються в публічній риториці перших осіб рф, коли щось йде явно не за планом і потрібно через страх зупинити Україну та міжнародну спільноту. Тому нинішні заяви про припинення "зернової угоди" абсолютно безпідставні і водночас абсолютно прогнозовані. Тому що жодної об'єктивної основи для таких дій чи заяв взагалі немає", - наголосив Подоляк.

У ОП запевнили, що Україна, Туреччина та ООН суворо дотримуються зобов'язань "зернової ініціативи".

"Заяви про те, що росія не може вивезти свої вантажі, виглядають до того ж досить дивно з огляду на те, що саме російський флот контролює акваторію Чорного моря. Тобто, що саме може заважати росіянам вивозити зерно і виконувати свої зобов'язання, крім самих росіян? Риторичне питання", - сказав Подоляк.

Він вважає, що росія намагається "намацати" новий привід для чергової інформаційної кампанії із закликом зняття санкцій.