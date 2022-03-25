Офіс Президента спростував погрози на адресу суддівського складу КСУ

Звинувачення про тиск і погрози на адресу суддів КСУ з боку Офісу Президента не відповідають дійсності. Про це заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.
В ОП заявили, що судді КСУ, звинувачуючи в погрозах Офіс, намагаються уникнути відповідальності, недавно про загрози повідомляв суддя Ігор Сліденко.
Раніше суддя Конституційного Суду Ігор Сліденко заявив, що написав заяву про відставку, але її ще не розглянули. За його словами, на нього нібито тиснули з Офісу Президента 7 жовтня, і йому довелося подати у відставку.
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