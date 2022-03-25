Офіс Президента спростував погрози на адресу суддівського складу КСУ

10:07 02 листопада Київ, Україна

Звинувачення про тиск і погрози на адресу суддів КСУ з боку Офісу Президента не відповідають дійсності. Про це заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

В ОП заявили, що судді КСУ, звинувачуючи в погрозах Офіс, намагаються уникнути відповідальності, недавно про загрози повідомляв суддя Ігор Сліденко.

"Дуже дивна заява від судді-доповідача Сліденка. Безумовно, не було і не може бути ніяких дзвінків з Офісу з погрозами. Тому що це в принципі неможливо", - сказав Подоляк.

Раніше суддя Конституційного Суду Ігор Сліденко заявив, що написав заяву про відставку, але її ще не розглянули. За його словами, на нього нібито тиснули з Офісу Президента 7 жовтня, і йому довелося подати у відставку.