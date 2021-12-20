Офіс Президента готує угоду про повне припинення вогню на Донбасі

11:30 24 липень Київ, Україна

В Офісі президента домовленість в ТКГ про повне припинення вогню на Донбасі назвали головним кроком на шляху до досягнення миру, повного і остаточного припинення вогню. Відповідний документ повинен бути підписаний сторонами 27 липня 2020 року.

Президент України вже анонсував приємну новину про те, що його Офіс активно працює над підготовкою угоди про повне припинення вогню на лінії розмежування на сході України. Вже через три дні під цим документом підписи повинні поставити всі лідери країн «Нормандського формату».

На Банковій заявляють, що це і є головний і найвагоміший крок до миру і остаточного припинення вогню.

За словами президента України Володимира Зеленського, угода про повну і всеосяжну припинення вогню на лінії розмежування в Донбасі з 27 липня повинні підписати всі лідери країн «Нормандське четвірки», такий захід збільшить шанси на дотримання досягнутих домовленостей.