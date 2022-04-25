Офіс президента дав звіт про зустріч у Києві з держсекретарем США та міністром оборони США.

Американське відомство підтвердило, що візит відбувся лише після того, як обидва чиновники адміністрації Джо Байдена залишили Україну, повідомляє ВВС.Це перший візит високопосадовців до України після початку російського вторгнення.Україні було обіцяно додаткову військову допомогу на суму 713 млн доларів.«Хочеться, щоб ми мали важке потужне озброєння», — говорив Зеленський до зустрічі, додавши, що останній тиждень ситуація з постачанням зброї покращала.За словами Блінкена, у понеділок Байден призначить нового посла США в Україні. Попередня посол Марі Йованович завершила роботу у Києві достроково, у 2019 році.Новим послом, як очікується, стане Бріджіт Брінк, нинішня посол США у Словаччині.Держсекретар США також пообіцяв, що до Києва почнуть поступово повертатися дипломати, які виїхали через війну.Після Києва міністр оборони США Остін попрямує до Німеччини, де на американській базі Рамштайн проведе зустріч із представниками 20 країн для обговорення військової допомоги Україні.