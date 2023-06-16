Офіс Генпрокурора України засуджує видачу рф ордера на арешт прокурора МКС

Офіс Генпрокурора України засудив видачу росією ордера на арешт прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) Каріма Хана.
Про це сказав генпрокурор Андрій Костін.
Про це сказав генпрокурор Андрій Костін.
За словами Костіна, прояв такої аморальності разом із веденням агресивної війни та безперервним скоєнням тяжких міжнародних злочинів має закінчитися "відповідальністю як кремлівського режиму та його керівництва, так і окремих виконавців, причетних до скоєння міжнародних злочинів".
Генпрокурор зазначив, що МКС — це міжнародний механізм кримінального правосуддя, уповноважений розслідувати, звинувачувати та судити осіб, які обвинувачуються у скоєнні тяжких міжнародних злочинів відповідно до Римського статуту.
Генпрокурор зазначив, що МКС — це міжнародний механізм кримінального правосуддя, уповноважений розслідувати, звинувачувати та судити осіб, які обвинувачуються у скоєнні тяжких міжнародних злочинів відповідно до Римського статуту.
21 травня слідчий комітет росії заочно висунув звинувачення та оголосив у розшук прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана та суддю МКС Сальваторе Розаріо, які видали ордер на арешт президента росії володимира путіна та омбудсмена з прав дитини марії львової-бєлової через незаконну депортацію українських дітей.
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