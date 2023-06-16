Офіс Генпрокурора України засуджує видачу рф ордера на арешт прокурора МКС

14:15 22 травня Київ, Україна

Офіс Генпрокурора України засудив видачу росією ордера на арешт прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) Каріма Хана.



Про це сказав генпрокурор Андрій Костін.

"Ми рішуче засуджуємо ордер росії на арешт Каріма Хана - прокурора МКС. Дії росії вкотре демонструють справжню - нецивілізовану природу кремлівського режиму, який відверто нехтує міжнародним порядком, заснованим на верховенстві права, і зазіхає на механізми міжнародного правосуддя", - сказав Костін.

За словами Костіна, прояв такої аморальності разом із веденням агресивної війни та безперервним скоєнням тяжких міжнародних злочинів має закінчитися "відповідальністю як кремлівського режиму та його керівництва, так і окремих виконавців, причетних до скоєння міжнародних злочинів".



Генпрокурор зазначив, що МКС — це міжнародний механізм кримінального правосуддя, уповноважений розслідувати, звинувачувати та судити осіб, які обвинувачуються у скоєнні тяжких міжнародних злочинів відповідно до Римського статуту.

"За 20 років існування він довів, що є ключовим інструментом у боротьбі з безкарністю, забезпеченні правосуддя для жертв та запобіганні майбутнім злочинам", - написав Костін.

21 травня слідчий комітет росії заочно висунув звинувачення та оголосив у розшук прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана та суддю МКС Сальваторе Розаріо, які видали ордер на арешт президента росії володимира путіна та омбудсмена з прав дитини марії львової-бєлової через незаконну депортацію українських дітей.