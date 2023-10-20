Офіційний сайт ХАМАСу розташований на російському хостингу в москві - ЗМІ

Офіційний сайт терористичної організації ХАМАС розташований на російському хостингу VDSina, розміщеному у москві.
Повідомлення про це з'явилося в Telegram-каналі ізраїльського видання у п'ятницю, 20 жовтня.
Відомості також вказують, що російська компанія Selectel надає допомогу у підтримці цього домену ХАМАС. За даними сервісу Who.is, сам сервер із сайтом розміщений на VDSina.
Варто зазначити, що материнська компанія Selectel знаходиться в Об'єднаних Арабських Еміратах. Засновник і голова ради директорів компанії Лев Левієв є одним із співзасновників ВКонтакте і має подвійне громадянство - російське та ізраїльське.
Повідомлення про це з'явилося в Telegram-каналі ізраїльського видання у п'ятницю, 20 жовтня.
Відомості також вказують, що російська компанія Selectel надає допомогу у підтримці цього домену ХАМАС. За даними сервісу Who.is, сам сервер із сайтом розміщений на VDSina.
Варто зазначити, що материнська компанія Selectel знаходиться в Об'єднаних Арабських Еміратах. Засновник і голова ради директорів компанії Лев Левієв є одним із співзасновників ВКонтакте і має подвійне громадянство - російське та ізраїльське.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі