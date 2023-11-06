Офіційно. 128-а Закарпатська бригада: внаслідок удару росії 19 бійців загинули

12:23 06 листопада Київ, Україна

У понеділок, 6 листопада, 128-а окрема гірничо-штурмова Закарпатська бригада Збройних сил України виступила з офіційною заявою щодо ракетного удару, завданого військами росії у Запорізькій області. Представники бригади заявили, що внаслідок цього удару втратили 19 своїх бійців.

"Ракетний удар підступного ворога забрав життя 19 бійців 128-ї окремої гірничо-штурмової Закарпатської бригади. Наразі проводиться ретельна перевірка всіх обставин трагедії, до її закінчення просимо не поширювати неперевірену, часто фейкову інформацію. Загинули найкращі наші бійці", - йдеться у повідомленні 128-ї бригади, опублікованому в соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, раніше, 4 листопада, Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України повідомило, що 3 листопада у Запорізькій області війська рф вдарили ракетою "Іскандер-М" по особовому складу 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади, що призвело до загибелі та поранення військовослужбовців.



Міністр оборони Рустем Умеров заявив, що буде проведено всі необхідні перевірки та з'ясовано обставини події. Президент Володимир Зеленський підтвердив, що за фактом трагедії було зареєстровано кримінальне провадження, і необхідно з'ясувати всі обставини того, що сталося, включаючи конкретні розпорядження.



Відсьогодні на Закарпатті оголошено триденну жалобу за загиблими воїнами 128-ї бригади.