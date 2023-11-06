Офіційно. 128-а Закарпатська бригада: внаслідок удару росії 19 бійців загинули

У понеділок, 6 листопада, 128-а окрема гірничо-штурмова Закарпатська бригада Збройних сил України виступила з офіційною заявою щодо ракетного удару, завданого військами росії у Запорізькій області. Представники бригади заявили, що внаслідок цього удару втратили 19 своїх бійців.
Нагадаємо, раніше, 4 листопада, Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України повідомило, що 3 листопада у Запорізькій області війська рф вдарили ракетою "Іскандер-М" по особовому складу 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади, що призвело до загибелі та поранення військовослужбовців.
Міністр оборони Рустем Умеров заявив, що буде проведено всі необхідні перевірки та з'ясовано обставини події. Президент Володимир Зеленський підтвердив, що за фактом трагедії було зареєстровано кримінальне провадження, і необхідно з'ясувати всі обставини того, що сталося, включаючи конкретні розпорядження.
Відсьогодні на Закарпатті оголошено триденну жалобу за загиблими воїнами 128-ї бригади.
Міністр оборони Рустем Умеров заявив, що буде проведено всі необхідні перевірки та з'ясовано обставини події. Президент Володимир Зеленський підтвердив, що за фактом трагедії було зареєстровано кримінальне провадження, і необхідно з'ясувати всі обставини того, що сталося, включаючи конкретні розпорядження.
Відсьогодні на Закарпатті оголошено триденну жалобу за загиблими воїнами 128-ї бригади.
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