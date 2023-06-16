Одні із найсучасніших БМП стануть на захист України
11:28 31 травня Київ, Україна
Українська армія отримає сучасні шведські бойові машини піхоти CV-90, які стоять на озброєнні деяких держав-членів НАТО
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Про це повідомляє Міноборони у середу, 31 травня.
"Одні із найсучасніших БМП стануть на захист України. Сили оборони України отримають БМП CV-90. Це буде чергова потужна допомога від шведських партнерів", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що броньовані машини CV-90 знаходяться на озброєнні низки держав-членів НАТО. Українські екіпажі вже завершують підготовку щодо їхнього оволодіння.
"Ми продовжимо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. У нас вже є глибше розуміння ваших операційних потреб. Ми обговорили деякі поставки Швеції для України, які містять CV-90". Ми працюємо над постачанням систем Archer, танків. Факт надходження цього озброєння означає, що ви можете використати це комбіноване озброєння", – сказав міністр оборони Швеції Пол Йонсон.
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