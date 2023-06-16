11:28 31 травня Київ, Україна

Українська армія отримає сучасні шведські бойові машини піхоти CV-90, які стоять на озброєнні деяких держав-членів НАТО

Про це повідомляє Міноборони у середу, 31 травня.

"Одні із найсучасніших БМП стануть на захист України. Сили оборони України отримають БМП CV-90. Це буде чергова потужна допомога від шведських партнерів", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що броньовані машини CV-90 знаходяться на озброєнні низки держав-членів НАТО. Українські екіпажі вже завершують підготовку щодо їхнього оволодіння.