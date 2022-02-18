Одеський суд відмовив у позові про скасування реєстрації Труханова

20:07 25 вересень Київ, Україна

Одеський окружний суд сьогодні, 25 вересня 2020 року, розглядав позов, поданий громадським діячем Михайлом Кузаконьом, про скасування реєстрації Геннадія окружний суд сьогодні, 25 вересня 2020 року, розглядав позов, поданий громадським діячем Михайлом Кузаконьом, про скасування реєстрації Геннадія Труханова як кандидата на пост мера Одеси.

На думку Михайла Кузаконя, головною причиною позову є те, що нинішній мер залишається громадянином Російської Федерації, дане його друге громадянство не скасовано, і фактично його можна вважати іноземною особою на території України.

Також, на думку громадського працівника, при реєстрації Труханов надав до виборчої комісії неправдиву автобіографію.

Цю справу суд розглядав практично цілий день, з 10:30 ранку і до кінця робочого дня. Під стінами будівлі зібралися одеські громадські працівники та городяни, які прийшли почути рішення Феміди.

В результаті суд не підтримав позов громадського працівника та не скасував реєстрацію нинішнього мера. На думку судді, Труханов вчасно і в повному обсязі подав документи в комісію, не відповідних паперів з боку мера суддя не знайшов . Тому умов або обставин для скасування реєстрації, на думку суду, немає.

Що стосується громадянства, суд посилається на наявність у Труханова паспорта громадянина України, який він надав як доказ до суду.

Відзначимо, що Михайло Кузаконь в результаті запевнив громадськість, що обов'язково подасть апеляцію на таке рішення суду. На це у нього є, згідно із законом, найближчі два дні.

Об'єктивні обставини всі були викладені. Докази, які ми досліджували, суддя бачив. Реальні, абсолютно. Але суддя насправді перекрутив саму суть процесу, тому ми обов'язково будемо подавати апеляцію, - сказав Михайло Кузаконь.

Додамо, що, як раніше повідомив Михайло Кузаконь, він подав не тільки позов до суду, але й звернення до президента України.