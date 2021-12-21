Чергові репресії Росії: ліквідують центр української культури в Омську

14:50 12 серпень Київ, Україна

У МЗС України відреагували на рішення російської влади, про ліквідацію Сибірського центру української культури "Сірий Клин" в місті Омськ.

Про "знищення" центру повідомив, віце-президент Всесвітнього конгресу українців по Росії і країнам Середньої Азії, глава міжрегіональної громадської організації «Культурно-освітній об'єднання« Український конгрес »Сергій Винник. «Омський обласний суд зареєстрував заяву управління Мін'юсту про ліквідацію регіональної громадської організації Сибірський центр української культури« Ciрій Клин. Засідання суду з розгляду адміністративного позову призначено на 28 серпня. Про причини ліквідації офіційно не повідомляється, але в таких випадках використовуються надумані приводи. », - сказав Винник. Василь Боднар, міністр закордонних України прокоментував це рішення Росії, назвавши його "черговий репресією".

"Чергові репресії російської влади проти українського суспільства РФ. Треба думати над адекватною відповіддю, а не емоційною реакцією! ", - Боднар.

Тим часом Російський центр науки і культури "Росспівробітництво" спокійно почувається в Києві та Одесі.



