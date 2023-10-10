Чергове вкидання: голова НБУ спростував чутки про свою відставку

17:39 10 жовтня Київ, Україна

Голова Національного банку Андрій Пишний спростував повідомлення, що з'явилися 10 жовтня у ЗМІ, про його звільнення з посади.

Про це чиновник написав на своїй сторінці у Facebook.

"У перерві між зустрічами із подивом дізнався, що я нібито написав заяву про звільнення з посади голови НБУ і обрав для цього Марракеш. Ця інформація не відповідає дійсності", - зазначив Пишний.

Глава Нацбанку наголосив, що "це не більше ніж чергове вкидання" і додав: "Працюємо далі, обов'язково повернемося в Україну з результатами".