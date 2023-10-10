Чергове вкидання: голова НБУ спростував чутки про свою відставку

Голова Національного банку Андрій Пишний спростував повідомлення, що з'явилися 10 жовтня у ЗМІ, про його звільнення з посади.
Про це чиновник написав на своїй сторінці у Facebook.
Глава Нацбанку наголосив, що "це не більше ніж чергове вкидання" і додав: "Працюємо далі, обов'язково повернемося в Україну з результатами".
Верховна Рада підтримала призначення Пишного на посаду голови НБУ 7 жовтня 2022 року. До цього з березня 2014 року по листопад 2020 року він очолював "Ощадбанк".
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