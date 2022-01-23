Черговий раунд переговорів щодо укладення Угоди про вільну торгівлю

15:26 14 вересень Київ, Україна

Посол України в Туреччині повідомив, що сьогодні в Анкарі почалися чергові консультації щодо Угоди про вільну торгівлю між країнами.

"В Анкарі почався черговий раунд консультацій в рамках переговорного процесу щодо укладення Угоди про вільну торгівлю між Україною та Турецькою Республікою. Українську делегацію очолює заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та с/г - торговий представник України Тарас Качка" , - повідомив український дипломат.

Нагадаємо, на початку вересня в Мінекономіки анонсували, що торговий представник України Тарас Качка відвідає Анкару для комплексних консультацій з питань торгівлі між країнами, в тому числі й тарифів для українських товарів.