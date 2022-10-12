Черговий обмін полоненими: вдалося звільнити 32 українських військових та повернути тіло ізраїльтянина Дмитра Фіалки

09:01 12 жовтня Київ, Україна

Учора, 11 жовтня, Україна провела черговий обмін полоненими. Вдалося звільнити 32 українських захисників та повернути тіло ізраїльтянина Дмитра Фіалки.



Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

Серед звільнених – офіцери, сержанти та солдати ЗСУ. За словами Єрмака, всі вони перебували у місцях, де тривали жорсткі бойові дії. Багато хто з цих людей вважався зниклим безвісти.

“У кожного бранця своя історія. Є такі, що "розривають зсередини", - зазначив голова ОП.

Так, наприклад, загиблий ізраїльтянин Дмитро Фіалка останні два роки проживав в Україні, працював дитячим тренером з футболу у клубі "Динамо" (Львів). Він воював за Україну та зустрів жінку, з якою у них народилися діти. На фронт пішов добровольцем.



Також вдалося звільнити рядового, котрий служив разом зі своїм старшим братом. Він загинув на його очах, а молодший брат того ж дня потрапив у полон. У старшого брата залишилася дружина та дві дочки.



Наразі звільнені військові проходять медичний огляд, а потім зможуть побачити своїх рідних.

“Ми повертаємо людей. І повернем усіх. Ми боротимемося за кожного українця. Адже наші люди — наш найцінніший скарб. І ми переможемо. У цьому немає жодних сумнівів", – пише Єрмак.

Крім того, також вдалося повернути тіла 62 загиблих захисників, у тому числі вбитих у Оленівці.

Як зазначають у Мінреінтеграції, переговори були надважкими, але завдяки кропіткій роботі всієї команди уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка, вдалося повернути українських воїнів, у тому числі бійців з Оленівки.