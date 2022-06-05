Чергове злодійське судно під прапором Росії прийшло до Маріуполя за металом

Хоч би як прикривали в Росії розв'язану ними війну нібито метою захистити народ Донбасу, головна їхня мета – вкрасти все, що зможуть. А що не зможуть – знищити.

До акваторії Маріупольського порту зайшло вже друге судно під прапором Росії і швартується під навантаження металопрокату. Про це в Telegram написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Апетит приходить під час їжі. Мародери", - додав він.

Російські окупанти намагаються частково відновлювати порт в окупованому Маріуполі, на території якого знаходяться український метал та зерно, що сигналізує про намір ворога вивозити вкрадене українське майно.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в акваторію порту Ростов-на-Дону увійшло судно зі вкраденим в окупованому Маріуполі металом. На 23 лютого на території порту знаходилося близько 200 тис. тонн металу та чавуну, вартість яких досягає 170 млн дол.. Зерна було значно менше - 3,4 тис. тонн на складах і ще 9 тис. тонн на судні під іноземним прапором біля одного з причалів.