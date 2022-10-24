Черга у Босфорі перевищила 170 суден через дії росії

Через те, що рф затримує проведення інспекцій суден на вхід і вихід з українських морських портів, зростає черга вантажних суден.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.
У міністерстві заявляють, що росія штучно затримує інспекцію суден у Босфорі, що призвело до черги у понад 170 суден.
Раніше, у п'ятницю, президент Володимир Зеленський публічно звинуватив росію у свідомому розпалюванні продовольчої кризи та блокуванні руху суден з українським продовольством у рамках "зернової ініціативи".
На той момент Зеленський назвав цифру понад 150 суден, які перебували в черзі в Босфорі. Через російське гальмування Україна недоекспортувала близько 3 млн тонн продовольства.
Наразі українські порти змушені працювати лише на 25-30% своїх потужностей через блокування росією інспекції суден.
У відомстві також повідомили, що у понеділок ще шість суден вийшли з портів Великої Одеси із 227 тисячами тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи. Серед них – балкер MBC DAISY, на борту якого 14 тисяч тонн пшениці для мешканців Алжиру.
Нагадуємо, з моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 8,8 млн тонн агропродукції. Загалом із українських портів вийшло 386 суден із продовольством для країн Азії, Європи та Африки.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.
У міністерстві заявляють, що росія штучно затримує інспекцію суден у Босфорі, що призвело до черги у понад 170 суден.
Раніше, у п'ятницю, президент Володимир Зеленський публічно звинуватив росію у свідомому розпалюванні продовольчої кризи та блокуванні руху суден з українським продовольством у рамках "зернової ініціативи".
На той момент Зеленський назвав цифру понад 150 суден, які перебували в черзі в Босфорі. Через російське гальмування Україна недоекспортувала близько 3 млн тонн продовольства.
Наразі українські порти змушені працювати лише на 25-30% своїх потужностей через блокування росією інспекції суден.
У відомстві також повідомили, що у понеділок ще шість суден вийшли з портів Великої Одеси із 227 тисячами тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи. Серед них – балкер MBC DAISY, на борту якого 14 тисяч тонн пшениці для мешканців Алжиру.
Нагадуємо, з моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 8,8 млн тонн агропродукції. Загалом із українських портів вийшло 386 суден із продовольством для країн Азії, Європи та Африки.
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