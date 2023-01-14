Оцінку успіхів України на шляху до ЄС дадуть восени цього року

07:50 14 січня Київ, Україна

Оцінка прогресу, досягнутого Україною як країна-кандидат в ЄС, буде дана восени в так званому "пакеті розширення", до якого входять інші країни-кандидати. Про це повідомила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн, передає Інтерфакс-Україна.

Повідомляється, що на підставі цієї оцінки Європейська Рада ухвалить подальше рішення щодо наступних кроків щодо приєднання України до ЄС.

"Процес вступу - це процес, який іде "крок за кроком". Для нас зараз наступний важливий пункт, важливий етап – це "пакет розширення" восени, який відобразить прогрес, зроблений з початку року кожною країною-кандидатом, який бажає приєднатися до Європейського союзу", - повідомила президент Єврокомісії.

Урсула фон дер Ляйєн назвала Україну "вражаюче амбітною і сильною і швидкою у досягненні результатів".

"Це дуже добре. Щоб підтримувати цей процес, колегія відвідає Україну на початку лютого… Для нас важливо досягати разом з українським урядом якомога вищої якості, поєднуючи це зі швидкістю та амбіціями для того, щоб це відобразило восени звіт щодо розширення, що приведе, як можна сподіватися, до цікавого та позитивного рішення Ради", - розповіла президент послідовність процесу вступу до ЄС.

Раніше повідомлялося, що на початку березня 2023 року ЄС оцінюватиме кроки України на шляху до Євросоюзу, водночас можливим є початок підготовки до переговорів.