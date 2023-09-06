Обшуки у будинку міського голови Чернігова: Ломако вважає, що це "шоу"

"Тобто, офіційно, умовний "міський трансформатор" та роботи, що проводяться на ТЕЦ, були лише приводом влаштувати обшук у квартирі. Реальна причина обшуку: силовики прийшли, щоб передати політичний "привіт" та забрати мобільний телефон. Що ж, знайдуть там фото із "Прапором честі" Чернігову від ПАРЄ. Тому що Чернігів має честь. На відміну від тих, хто замовив усю цю історію, намагаючись паралізувати місто", - підсумував Ломако.