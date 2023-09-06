Обшуки у будинку міського голови Чернігова: Ломако вважає, що це "шоу"

В.о. міського голови Чернігова Олександр Ломако оголосив, що вранці 5 вересня в його будинку пройшли обшуки, проведені співробітниками Служби безпеки України (СБУ). Повідомлення про це з'явилося на сторінці Ломако у Facebook.
Ломако поділився деталями події, розповівши, що представники СБУ прибули до його будинку у момент, коли він збирав своїх дітей до школи. Він просив їх почекати, щоб вивести трьох дітей із квартири, щоб вони не бачили, що відбувається. Він також зазначив, що обшуки, мабуть, проводять у зв'язку з пошуком трансформатора, який було придбано для відновлення енергосистеми міста після обстрілу.
Ломако зазначив, що обшуки проводяться на підставі рішення Шевченківського суду Києва, що знаходиться далеко від Чернігова. Він також висловив думку, що для чиновників із центру країни Чернігів став об'єктом уваги через політичні мотиви.
За словами Ломако, через цей інцидент було скасовано нараду з питань міського життя, яку було заплановано на 8 ранку, оскільки, за його словами, "центр розпочинає політичний шоу-сезон".
Після обіду Олександр Ломако, в.о. міського голови Чернігова, оголосив, що співробітники Служби безпеки України (СБУ) вилучили у нього мобільний телефон. Ця інформація була опублікована ним на його сторінці у Facebook.
Ломако уточнив, що офіційним приводом для обшуку стала необхідність встановити деталі офіційного проєкту Міжнародного комітету Червоного Хреста щодо відновлення обладнання паливоподачі на Чернігівській ТЕЦ, яке було зруйноване російськими окупантами. Він підкреслив, що цей проєкт фінансується і координується Міжнародним комітетом Червоного Хреста, і місто не має жодного стосунку до розподілу коштів або проведення робіт.
Ломако поділився деталями події, розповівши, що представники СБУ прибули до його будинку у момент, коли він збирав своїх дітей до школи. Він просив їх почекати, щоб вивести трьох дітей із квартири, щоб вони не бачили, що відбувається. Він також зазначив, що обшуки, мабуть, проводять у зв'язку з пошуком трансформатора, який було придбано для відновлення енергосистеми міста після обстрілу.
Ломако зазначив, що обшуки проводяться на підставі рішення Шевченківського суду Києва, що знаходиться далеко від Чернігова. Він також висловив думку, що для чиновників із центру країни Чернігів став об'єктом уваги через політичні мотиви.
За словами Ломако, через цей інцидент було скасовано нараду з питань міського життя, яку було заплановано на 8 ранку, оскільки, за його словами, "центр розпочинає політичний шоу-сезон".
Після обіду Олександр Ломако, в.о. міського голови Чернігова, оголосив, що співробітники Служби безпеки України (СБУ) вилучили у нього мобільний телефон. Ця інформація була опублікована ним на його сторінці у Facebook.
Ломако уточнив, що офіційним приводом для обшуку стала необхідність встановити деталі офіційного проєкту Міжнародного комітету Червоного Хреста щодо відновлення обладнання паливоподачі на Чернігівській ТЕЦ, яке було зруйноване російськими окупантами. Він підкреслив, що цей проєкт фінансується і координується Міжнародним комітетом Червоного Хреста, і місто не має жодного стосунку до розподілу коштів або проведення робіт.
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