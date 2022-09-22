Оголошена в росії мобілізація поки не вплине на перебіг війни - ISW

14:21 22 вересня Київ, Україна

«Часткова» мобілізація в росії не вплине на перебіг війни в найближчі місяці. Про це повідомив американський Інститут дослідження війни (ISW).



Зазначається, що оголошення президента росії володимира путіна про «часткову мобілізацію» від 21 вересня відобразило багато проблем, з якими стикається росія в ході невпевненого вторгнення в Україну і які москва навряд чи зможе вирішити в найближчі місяці. Наказ путіна про мобілізацію частини російського «навченого» резерву, тобто осіб, які пройшли обов'язкову строкову службу, не створить значної бойової сили росії в найближчі місяці.



Цього може бути достатньо, щоби підтримувати нинішній рівень російських збройних сил у 2023 році за рахунок компенсації російських втрат. Часткова мобілізація, таким чином, не позбавить Україну можливості звільнити більше своєї окупованої території восени та протягом усієї зими.



Незрозуміло, яку частину російського резерву вже перекинули для бойових дій в Україні. Російські військові, ймовірно, призвали найбоєздатніші резерви під час довоєнної мобілізації, що дозволяє припустити, що нинішня часткова мобілізація розпочнеться із залучення менш боєздатного особового складу із самого початку.



Російські резервісти погано навчені і не проходять перепідготовки після закінчення терміну призову. Обов'язкова військова служба в росії триває лише рік, що дає призовникам мало часу на навчання. Відсутність перепідготовки після цього початкового періоду прискорює деградацію набутих солдатських навичок з часом. Небагато російських резервістів, крім тих, хто зараз служить в Україні, мають бойовий досвід.