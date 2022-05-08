Оголошення війни Путіним нічого не змінить для України - Зеленський

08:28 08 травня Київ, Україна

Багатьох хвилює питання: що станеться, якщо Путін офіційно оголосить Україні війну? У своєму інтерв'ю американському телеканалу FoxNews президент Володимир Зеленський прокоментував можливе оголошення президентом країни-агресора Володимиром Путіним війни проти України 9 травня.

"Для нас це нічого не змінить. Для нас війна триває вже вісім років, повномасштабна війна – понад 70 днів”, – сказав український лідер.

За його словами, перемога, якої прагнуть росіяни, - це поразка цивілізованого світу. Зеленський додав, що 9 травня може запам'ятатись світові як трагедія, кривавий день і як день, про який не можна забувати.

На початку травня українська розвідка повідомила, що Росія готується оголосити війну Україні через понесені втрати в живій силі протягом останніх трьох місяців повномасштабного вторгнення, яке Кремль називає "спеціальною військовою операцією".

Передбачається, що Путін може оголосити війну Україні під час святкових заходів 9 травня. Громадське оголошення війни стане приводом для загальної мобілізації у Росії. При цьому багато експертів кажуть, що мобілізація проходитиме потай через побоювання невдоволення серед росіян.