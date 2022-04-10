Оголошено конкурс на посаду судді Конституційного Суду

12:49 13 листопада Київ, Україна

Через те, що ВР так і не змогла самостійно запропонувати кандидатів на вакансії, що звільнилися в Конституційному Суді, парламентський комітет оголосив конкурс на посаду судді.

За це рішення проголосували 18 членів комітету.



Після цього рішення на сайті Верховної Ради оприлюднять інформацію про початок конкурсу. Кандидатів на посаду судді будуть вносити депутатські фракції і групи.



Як повідомлялося 6 листопада, Верховна Рада не змогла призначити суддів на вакантні посади в Конституційному Суді.