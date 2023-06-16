Обвинувачений депутат залишив Україну за допомогою листа від начальника розвідки - ЗМІ

18:29 31 травня Київ, Україна

Внаслідок журналістського розслідування проєкту "Схеми" стало відомо, що Владислав Трубіцин, депутат Київради від партії "Слуга народу", звинувачений у хабарництві, зумів залишити Україну, скориставшись листом від начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова.



Відомо, що Трубіцин залишив країну ввечері 13 травня на своєму автомобілі Mercedes S 600, використовуючи пункт пропуску "Рава-Руська". Це сталося за три дні до початку засідання Вищого антикорупційного суду, де розглядалася справа про хабарництво, до якої був залучений Трубіцин.



Розслідувачі проєкту "Схеми" виявили лист, датований 27 січня 2023 року, в якому голова ГУР звертається до голови Державної прикордонної служби, Сергія Дейнеки, з проханням забезпечити "безперешкодний перетин кордону" для 5 осіб, включаючи Трубіцина, у період з 28 січня по 25 травня 2023 року.



Нагадаємо, що НАБУ та САП повідомили про затримання чинного депутата Київської міської ради та ще п'ятьох осіб за звинуваченням у хабарництві 9 лютого 2022 року. Пізніше стало відомо, що йдеться про депутата Київради від партії "Слуга народу", Владислава Трубіцина.