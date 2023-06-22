Обвинувальний акт щодо колишнього заступника міністра Гримчака і його помічника переданий до суду

Як повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на своїй сторінці в Facebook, закінчено розслідування у справі Гримчака і його помічника.
Обвинувальний акт стосовно колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака і його помічника САП направила до Вищого антикорупційний суд.
Дії обох підозрюваних кваліфіковані за статтями Кримінального кодексу України "шахрайство", "підбурювання до закінченого замаху на надання неправомірної вигоди посадовим особам, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище".
"Нагадуємо, що санкція статті за тягчайшему злочину передбачає покарання від п'яти до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - додали в САП.
Юрія Гримчака і його помічника затримали 14 серпня 2019 року. Правоохоронці повідомили, що затриманих підозрюють у вимаганні у підприємця $ 1,1 млн. Тодішній глава ГПУ Юрій Луценко повідомив, що Гримчака затримали за те, що він і його помічник вимагали гроші за вплив на чиновників Мінкультури.
Пізніше в НАБУ додали, що Гримчака також підозрюють в тому, що він за $ 80 тис., Використовуючи свої зв'язки, обіцяв забезпечити цій же приватній компанії прийняття необхідного судового рішення у Верховному Суді. Чиновник нібито повинен був звернутися до заступника генерального прокурора, щоб "остання вплинула на голови Касаційного цивільного суду (у складі Верховного Суду)".
Гримчак свою провину заперечував. Його адвокат Тетяна Матяш заявляла, що правоохоронці під час затримання її підзахисного не фіксували факт передачі грошей, замість доларів у нього виявили календарики.
Гримчаку оголосили про підозру за статтею про шахрайство, пізніше ГПУ перекваліфікувала справу - тепер Гримчака підозрюють у зловживанні впливом. Йому було обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави в 6 млн грн, в грудні суд зменшив цю суму в три рази.
Захист заступник міністра подала апеляційну скаргу на це рішення, але суд вирішив залишити Гримчака під вартою.
30 січня 2020 року суд прийняв рішення відправити Гримчака під цілодобовий домашній арешт.
Обвинувальний акт стосовно колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака і його помічника САП направила до Вищого антикорупційний суд.
Дії обох підозрюваних кваліфіковані за статтями Кримінального кодексу України "шахрайство", "підбурювання до закінченого замаху на надання неправомірної вигоди посадовим особам, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище".
"Нагадуємо, що санкція статті за тягчайшему злочину передбачає покарання від п'яти до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - додали в САП.
Юрія Гримчака і його помічника затримали 14 серпня 2019 року. Правоохоронці повідомили, що затриманих підозрюють у вимаганні у підприємця $ 1,1 млн. Тодішній глава ГПУ Юрій Луценко повідомив, що Гримчака затримали за те, що він і його помічник вимагали гроші за вплив на чиновників Мінкультури.
Пізніше в НАБУ додали, що Гримчака також підозрюють в тому, що він за $ 80 тис., Використовуючи свої зв'язки, обіцяв забезпечити цій же приватній компанії прийняття необхідного судового рішення у Верховному Суді. Чиновник нібито повинен був звернутися до заступника генерального прокурора, щоб "остання вплинула на голови Касаційного цивільного суду (у складі Верховного Суду)".
Гримчак свою провину заперечував. Його адвокат Тетяна Матяш заявляла, що правоохоронці під час затримання її підзахисного не фіксували факт передачі грошей, замість доларів у нього виявили календарики.
Гримчаку оголосили про підозру за статтею про шахрайство, пізніше ГПУ перекваліфікувала справу - тепер Гримчака підозрюють у зловживанні впливом. Йому було обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави в 6 млн грн, в грудні суд зменшив цю суму в три рази.
Захист заступник міністра подала апеляційну скаргу на це рішення, але суд вирішив залишити Гримчака під вартою.
30 січня 2020 року суд прийняв рішення відправити Гримчака під цілодобовий домашній арешт.
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