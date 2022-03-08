Звинувачення принца Гаррі та Меган у втручанні в хід виборів в США

Як стало відомо, на адресу посла Великобританії в США Карен Пірс було направлено офіційний лист, в якому член Конгресу республіканець Джейсон Сміт звинуватив принца Гаррі та його дружину Меган Маркл в навмисному втручанні в хід виборів президента США.

За його словами, британська королівська сім'я давно дотримується політики суворого нейтралітету в питаннях політичного характеру, в зв'язку з чим Сміт висловив стурбованість недавніми коментарями принца і його дружини щодо американських виборів з урахуванням їхнього статусу гостей США.

Він зазначив, що хоч Меган і Гаррі вже не іменуються "Їх Королівські Високості", вони мають інші "титули і привілеї, які зберігають з дозволу Її Величності Королеви" і які не дозволяють герцогу і герцогині відокремлювати особисті заяви від офіційних.

Сміт вважає, що саме збережені титули дозволяють принцу Гаррі з дружиною робити політичні заяви. А британський уряд "потурає втручанню у вибори глави держави в США на найвищому рівні британської влади".

"Я з повагою прошу британський уряд домогтися того, щоб герцог і герцогиня Сассекські більше не намагалися втручатися в наші вибори або позбулися всіх титулів, офіційного найменування і привілеїв, які вони зараз зберігають. Я з повагою прошу вас передати ці побоювання як Її Величності Королеві, так і уряду Її Величності", - підсумовує він.

Відомо, що мова йде про відео, в якому британський принц Гаррі і його дружина Меган закликали американців голосувати на виборах. Пара в ролику говорить, що вибори будуть "найважливішими в історії".

При цьому вони не висловили переваг жодному кандидату і не закликали голосувати за когось конкретно. Однак багато хто розцінив відео як підтримку кандидата від Демократичної партії США Джозефа Байдена.

З першого квітня принц Гаррі і Меган Маркл перестали виконувати обов'язки членів британської королівської сім'ї. Щоб отримати право переїхати в США, працювати і займатися підприємницькою діяльністю, їм довелося відмовитися від звернення "Ваша королівська високість", державного фінансування і торгової марки Sussex Royal.

Раніше в США збирали підписи під петицією, спрямованою проти великої кількості новин про Меган Маркл. Петиція мала заголовок: "Меган Маркл і просто Гаррі, будь ласка, припиніть захоплювати американські ЗМІ".