Навчання ЗСУ в Іспанії: 20 новоприбулих освоюватимуть систему ППО HAWK

09:12 13 січня Київ, Україна

До Іспанії прибула група із 225 українських бійців для проходження підготовки в рамках місії ЄС з надання військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine). Про це у четвер, 12 січня, повідомило Міністерство оборони Іспанії.



Програма військової підготовки розрахована для 400 українців кожні два місяці.



Повідомляється, що 20 новоприбулих освоюватимуть систему ППО HAWK (американський військовий зенітний ракетний комплекс середньої дальності, виробництва компанії Рейтеон).



Міноборони Іспанії уточнило, що більшість прибулих не мають бойового досвіду і пройдуть базову підготовку, у тому числі допомогу пораненим та способи захисту від мін-пасток.



У повідомленні йдеться, що це друга група українських військових, яка прибула до Іспанії для навчання після того, як у листопаді та грудні пройшли тренування 64 військовослужбовці.