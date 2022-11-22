Обстріли ЗАЕС потрібні росії, щоб встановити контроль над станцією - ISW

09:55 22 листопада Київ, Україна





Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни



Як відзначають аналітики, артилерійські удари самі по собі навряд чи проб'ють захисну оболонку, яка захищає кожен ядерний реактор. У той самий час вони становлять велику загрозу для сховищ відпрацьованого ядерного палива, які можуть призвести до витоку радіоактивних матеріалів і спричинити радіологічну (на відміну від ядерної) катастрофу у разі компрометації. Росія веде обстріл Запорізької атомної електростанції, щоб під приводом захисту від них встановити повний адміністративний контроль над ЗАЕС та дискредитувати Україну.Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW) Як відзначають аналітики, артилерійські удари самі по собі навряд чи проб'ють захисну оболонку, яка захищає кожен ядерний реактор. У той самий час вони становлять велику загрозу для сховищ відпрацьованого ядерного палива, які можуть призвести до витоку радіоактивних матеріалів і спричинити радіологічну (на відміну від ядерної) катастрофу у разі компрометації.

"Змішування радіологічних і ядерних аварій, що триває, і постійне обговорення загрози катастрофи на ЗАЕС, ймовірно, є частиною ширшої інформаційної операції росії, спрямованої на те, щоб підірвати підтримку України Заходом і представити російський контроль над станцією як необхідний для запобігання ядерній катастрофі в майбутньому", - пише ISW.

В Інституті вважають, що таким чином росія намагається зміцнити подальший оперативний та адміністративний контроль над українськими ядерними активами та змусити міжнародне співтовариство хоча б побічно визнати російську анексію частини української території.



При цьому аналітики інституту схильні вважати, що щонайменше останні обстріли ЗАЕС здійснювалися з російської території.