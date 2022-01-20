Обстріл лікарні в Красногорівці: Україна направила ноту ОБСЄ

Спільний центр по контролю і координації питань (СЦКК) направив ноту на адресу керівника Спецмоніторингової місії ОБСЄ в зв'язку з черговим обстрілом цивільної інфраструктури російсько-окупаційними військами.
СЦКК повідомляє про грубі порушення Мінських домовленостей і Міжнародного гуманітарного права збройними формуваннями РФ.
Про це в Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.
Як повідомлялося, 4 травня о 23:30, порушуючи всі норми гуманітарного права, російсько-терористичні війська здійснили обстріл міста Красногорівка.
На цей момент підрозділ ДСНС України ліквідує наслідки обстрілу лікарні в Красногорівці.
Особовий склад ДСНС України, який виконує завдання за призначенням у складі операції Об'єднаних сил, приступив до проведення робіт з очищення від уламків пошкоджених конструкцій та відновлення віконних прорізів триповерхового першого корпусу і двоповерхової господарської будівлі на території лікарні.
Також піротехнічний розрахунок ДСНС України приступив до обстеження території лікарні.
Загалом, до ліквідації наслідків обстрілу лікарні від ДСНС України залучено 27 осіб та 3 одиниці техніки.
Особовий склад ДСНС України, який виконує завдання за призначенням у складі операції Об'єднаних сил, приступив до проведення робіт з очищення від уламків пошкоджених конструкцій та відновлення віконних прорізів триповерхового першого корпусу і двоповерхової господарської будівлі на території лікарні.
Також піротехнічний розрахунок ДСНС України приступив до обстеження території лікарні.
Загалом, до ліквідації наслідків обстрілу лікарні від ДСНС України залучено 27 осіб та 3 одиниці техніки.
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