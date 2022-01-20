Обстріл лікарні в Красногорівці: Україна направила ноту ОБСЄ

15:53 05 травень Київ, Україна

Спільний центр по контролю і координації питань (СЦКК) направив ноту на адресу керівника Спецмоніторингової місії ОБСЄ в зв'язку з черговим обстрілом цивільної інфраструктури російсько-окупаційними військами.

СЦКК повідомляє про грубі порушення Мінських домовленостей і Міжнародного гуманітарного права збройними формуваннями РФ.

Про це в Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Зазначений обстріл об'єктів цивільної інфраструктури є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права. Цілеспрямовані обстріли населених пунктів дестабілізують обстановку поблизу лінії розмежування і наражають на небезпеку мирних жителів. Російській Федерації не потрібен мир в Україні, вона робить все для продовження бойових дій і загострення ситуації на сході України. За фактом порушення Українська сторона СЦКК зібрала відповідну доказову базу і направила ноту на адресу керівника СММ ОБСЄ», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося , 4 травня о 23:30, порушуючи всі норми гуманітарного права, російсько-терористичні війська здійснили обстріл міста Красногорівка.

На цей момент підрозділ ДСНС України ліквідує наслідки обстрілу лікарні в Красногорівці.



Особовий склад ДСНС України, який виконує завдання за призначенням у складі операції Об'єднаних сил, приступив до проведення робіт з очищення від уламків пошкоджених конструкцій та відновлення віконних прорізів триповерхового першого корпусу і двоповерхової господарської будівлі на території лікарні.



Також піротехнічний розрахунок ДСНС України приступив до обстеження території лікарні.



Загалом, до ліквідації наслідків обстрілу лікарні від ДСНС України залучено 27 осіб та 3 одиниці техніки.