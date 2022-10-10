Обстріл вокзалу у Краматорську: експертиза показала, що ракету росіяни випустили з окупованої Донецької області

08:07 10 жовтня Київ, Україна

Шість місяців тому було завдано ракетного удару по залізничній станції у Краматорську. Дослідники Centre for Information Resilience дійшли висновку, що ракету випустили з окупованої території Донецької області.



Вибух на станції, внаслідок якого загинули щонайменше 59 цивільних, а понад сотню отримали поранення, стався через ракету "Точка-У", оснащену касетним боєприпасом.



Офіційно росія назвала атаку "провокацією" і відкидала свою причетність, незважаючи на інформацію, що росіяни справді мають у своєму арсеналі ракети "Точка-У", які помітили, зокрема, на Луганщині під час вторгнення.



За фотографіями, які в день обстрілу Краматорська з'явилися у мережі, дослідники зафіксували ракети у польоті над окупованою територією на схід від Донецька.

незадовго до удару або після дев'ятої години два види снарядів летіли з півдня окупованого Харцизька;

на фото, зроблених о 10:38, видно парні стовпи диму на південний схід від Зугресу;

на фото, зроблених о 10:22, 10:25 та 10:26, спостерігали за польотом ракет із південного заходу від Шахтарська.

Автори доповіді кажуть, що із Шахтарська, ймовірно, і випустили ракету, яка влучила у вокзал.



Крім цього, 8 квітня об 11:36 приблизно через годину після трагедії супутник Європейського космічного агентства пролетів над районом, звідки

випустили ракети. Дослідники побачили ділянки з димом від спаленої трави, що є звичайним явищем після запуску ракет.



Наприкінці аналітики кажуть, що всі три місця, з яких, ймовірно, випустили ракети, знаходяться на окупованій території, а найзахідніший із цих майданчиків розташований майже за 35 кілометрів від найближчої території, яку контролює Україна з 2014 року.



Ще в травні Служба безпеки України провела експертизу, яка показала, що удар по вокзалу в Краматорську завдали з території Донецької області, яка ще з 2014 року знаходиться під тимчасовою окупацією росії. Для обстрілу росіяни, згідно з висновком СБУ, застосували керовану одноступінчасту твердопаливну ракету 9М79-1 із зарядом касет, відому як "Точка У".



На снаряді росіяни написали білою фарбою "За дітей". Відомо, що п’ятеро жертв були дітьми.



Нагадаємо, що в момент обстрілу на вокзалі Краматорська знаходилися щонайменше чотири тисячі осіб. Усього за два дні до удару з регіону розпочали евакуацію населення, прогнозуючи загострення бойових дій.



Після атаки у соцмережах російські загарбники переконували, що обстріляли українських військових, проте невдовзі почали видаляти ці повідомлення.



Centre for Information Resilience – незалежна некомерційна соціальна організація, яка займається протидією дезінформації, викриттям порушень прав людини та боротьбою з некоректною поведінкою в інтернеті.