Обстріл Києва це спроба зірвати постачання військової техніки - розвідка Британії

11:42 06 червня Київ, Україна

Ракетний обстріл Росії Києва в неділю вранці, ймовірно, був шансом зірвати постачання західної військової техніки.

Про це йдеться у розвідувальному огляді міноборони Британії у понеділок.

"Вранці 5 червня російські крилаті ракети повітряного базування Х-101 завдали удару по залізничній інфраструктурі, ймовірно, намагаючись зірвати постачання західної військової техніки українським підрозділам на передовий", - йдеться в огляді.

Щодо боїв на Донбасі розвідка Британії відзначає запеклі бої у Сєвєродонецьку та просування російських військ у Слов'янськ у рамках спроб оточити українські сили.



Щодо ситуації на морі: після втрати крейсера "Москва" у квітні російські сили, ймовірно, перекинули на острів Зміїний у західній частині Чорного моря кілька засобів протиповітряної оборони, у тому числі системи SA-15 та SA-22.



Ймовірно, ця зброя призначена для протиповітряної оборони російських військових кораблів, що діють у районі Зміїного острова, зазначається в огляді.



Активність росії на острові Зміїний сприяє блокаді українського узбережжя та перешкоджає відновленню морської торгівлі, зокрема, експорту українського зерна, вважає британська розвідка.