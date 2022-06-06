Обстріл Києва це спроба зірвати постачання військової техніки - розвідка Британії

Ракетний обстріл Росії Києва в неділю вранці, ймовірно, був шансом зірвати постачання західної військової техніки.
Про це йдеться у розвідувальному огляді міноборони Британії у понеділок.
Щодо боїв на Донбасі розвідка Британії відзначає запеклі бої у Сєвєродонецьку та просування російських військ у Слов'янськ у рамках спроб оточити українські сили.
Щодо ситуації на морі: після втрати крейсера "Москва" у квітні російські сили, ймовірно, перекинули на острів Зміїний у західній частині Чорного моря кілька засобів протиповітряної оборони, у тому числі системи SA-15 та SA-22.
Ймовірно, ця зброя призначена для протиповітряної оборони російських військових кораблів, що діють у районі Зміїного острова, зазначається в огляді.
Активність росії на острові Зміїний сприяє блокаді українського узбережжя та перешкоджає відновленню морської торгівлі, зокрема, експорту українського зерна, вважає британська розвідка.
Щодо ситуації на морі: після втрати крейсера "Москва" у квітні російські сили, ймовірно, перекинули на острів Зміїний у західній частині Чорного моря кілька засобів протиповітряної оборони, у тому числі системи SA-15 та SA-22.
Ймовірно, ця зброя призначена для протиповітряної оборони російських військових кораблів, що діють у районі Зміїного острова, зазначається в огляді.
Активність росії на острові Зміїний сприяє блокаді українського узбережжя та перешкоджає відновленню морської торгівлі, зокрема, експорту українського зерна, вважає британська розвідка.
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