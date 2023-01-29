Обстріл Іловайської залізничної станції ракетами Himars

09:00 29 січня Київ, Україна

У тимчасово окупованому Іловайську вчора ввечері пролунали сильні вибухи на залізничній станції під час розвантаження російських мобілізованих. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Пропагандисти пишуть, що сім ракет РСЗВ HIMARS прилетіли до району Іловайського депо, куди прибули особовий склад та техніка.

Обстріл було зафіксовано о 22.00 та 22.10 за київським часом.

У момент ракетного удару відбувалося розвантаження особового складу та техніки.

Нагадаємо, 26 січня росіяни запустили 55 ракет різного типу та 24 іранські дрони Shahed-136. Сили ППО знищили 47 ракет і всі дрони. А нечисленні вцілілі ракети та їхні уламки вбили 11 цивільних та ще 11 поранили.

Вже сьогодні в Міноборони Росії визнали, що свідомо завдали ракетного удару по об'єктах енергетики України.