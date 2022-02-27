Обстановка у Запоріжжі не ранок 27 лютого

09:11 27 лютий Київ, Україна

У Запоріжжі продовжуються військові дії. Ранок 27 лютого видався напруженим.

Було завдано кілька ударів по авіації нападників на південних околицях Запоріжжя. Постраждалих із нашого боку немає.

Колона російської техніки рушила на Енергодар, потім повернулася у напрямку Великої Білозерки.

Через обстріл з боку російської армії у Бердянську утруднено проїзд для автомобілів швидких.