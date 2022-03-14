Обстановка у регіонах на ранок 14 березня

09:38 14 березня Київ, Україна

Дев'ятнадцятий день війни ситуація у регіонах України залишається напруженою. Ворог продовжує знищувати мирні міста та інфраструктуру. Втім, українські військові дають гідну відсіч.



Станом на 8:00 ситуація в регіонах:



Київщина

Повітряні хвилювання по області. Бої в Ірпені, Макарові. Зафіксовано пересування ворожої техніки населеними пунктами Баришевської, Калитянської, Великодимерської та Калинівської територіальних громад. Періодичні бої у селах цих громад. Готуємось продовжувати евакуацію



Чернігівська область

Оборонні бої біля Чернігова. Вночі на Чернігів ворог здійснив три авіанальоти. Інформація щодо руйнувань уточнюється.



Більшість міста без тепла, деякі мікрорайони вже три доби без світла, окремі приміські райони вже п'ять і більше діб. Частина міста – без води. Комунальні служби міста працюють із відновлення мереж, іноді під обстрілами росіян.



Сумщина

Ніч почалася з авіабомбардування Охтирки. Влучання у житлові будинки, подробиці уточнюються.



Декількагодинна повітряна тривога вночі.



На сьогодні йшли переговори про зелені коридори, проте жоден із маршрутів евакуації не погодили.



Житомирщина

Повітряна тривога майже всю ніч.



У с. Ставище внаслідок ракетного удару зруйновано 7 будівель та пошкоджено 5 житлових будинків. 4 людини поранено, 14 евакуйовано з уражених будинків.



Кіровоградська область

Майже всю ніч і досі повітряна тривога.



Дніпропетровщина

Кількагодинна тривога вночі



Харків

Харків уночі продовжився обстріл житлових районів, зокрема, Салтівки, Нових Будинків. Кількість постраждалих ще не встановлена. По області велися активні бої у напрямку Ізюма. ЗСУ поступово витісняють окупанта.



Запорізька область

У Запорізькому напрямі нині ситуація без суттєвих змін. Ворог намагається закріпитися на рубежах тимчасово зайнятих територій, але реалізувати такі плани йому не дають військові та мешканці Запорізького краю. Так, в одному з районів ведення бойових дій було виявлено мінометний розрахунок супротивника та скупчення техніки, по якій було завдано артилерійського удару – окрім ворожої техніки наші військові влучили до складу з боєкомплектом супротивника.



Рівненщина

Влучення у телевежу. Телебачення та радіо не працюють. Кількість постраждалих встановлюється.



Волинь

Ніч пройшла відносно спокійно



Вінницька область

Ніч пройшла відносно спокійно, були повітряні тривоги



Закарпаття

Триває повітряна тривога вже кілька годин



Хмельницька область

Вночі – кілька годин повітряні тривоги



Тернопіль

Вночі повітряна тривога кілька годин



Черкаси

Триває повітряна тривога вже кілька годин



Львівщина

Вночі кілька годин повітряна тривога



Полтавщина

Триває повітряна тривога вже кілька годин



Чернівці

Вночі кілька годин – повітряна тривога. Загалом, спокійно



Івано-Франківськ

Кількагодинна тривога вночі



Луганщина

Сєвєродонецьк під постійними артобстрілами, на добу 18 попадань у житлові будинки. Гаряче у Рубіжному. Гуманітарним коридором вдалося евакуювати 1600 людей.



Донеччина

З півночі активізація авіації, спроба прориву у Мар'їнському районі.



У Краматорську від обстрілу згорів приватний будинок, є жертви. Росіяни били градами по Авдіївському коксохіму. У Волноваху російська армія увійшла. Маріуполь – без змін. Пекло.



Миколаївщина

Миколаїв – обстріли всю ніч. У м.Снігурівка внаслідок обстрілу зруйновано приватні житлові будинки. Кількість постраждалих встановлюється.



Херсонщина

Херсон: вночі та ввечері сильні вибухи та гради.



Одеса

Загалом, спокійно. Кілька годин – повітряна тривога.