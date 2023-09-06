Обстановка на Куп'янському напрямку ускладнилася - Сирський

Рашисти продовжують спроби прорвати оборону ЗСУ з метою блокування та подальшого захоплення міста Куп'янськ у Харківській області. Обстановка ускладнилася. Бойові дії зараз вирізняються надзвичайною інтенсивністю.
Про це повідомив командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський.
За його словами, за результатами роботи з командирами на Куп'янському напрямку було прийнято низку важливих рішень для забезпечення надійності оборони.
Сирський також розповів, що на Лиманському напрямку росіяни здійснюють перегрупування, замінюють частини, які втратили боєздатність унаслідок втрат та не залишають планів нових наступальних дій.
При цьому на Бахмутському напрямку, за його словами, ситуація складна, але контрольована. Підрозділи ЗСУ продовжують поступово просуватися вперед.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі