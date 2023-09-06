Обстановка на Куп'янському напрямку ускладнилася - Сирський

18:16 16 серпня Київ, Україна

Рашисти продовжують спроби прорвати оборону ЗСУ з метою блокування та подальшого захоплення міста Куп'янськ у Харківській області. Обстановка ускладнилася. Бойові дії зараз вирізняються надзвичайною інтенсивністю.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський.

"У зв'язку з ускладненням обстановки на Куп'янському напрямку, більшу частину дня працював у частинах, які ведуть оборону на підступах до міста", – розповів Сирський.

За його словами, за результатами роботи з командирами на Куп'янському напрямку було прийнято низку важливих рішень для забезпечення надійності оборони.



Сирський також розповів, що на Лиманському напрямку росіяни здійснюють перегрупування, замінюють частини, які втратили боєздатність унаслідок втрат та не залишають планів нових наступальних дій.

"Наше завдання максимально скористатися цією ситуацією та суттєво покращити своє становище. Необхідні для цього рішення ми з командирами відпрацювали у районі ведення бойових дій", - запевнив генерал.

При цьому на Бахмутському напрямку, за його словами, ситуація складна, але контрольована. Підрозділи ЗСУ продовжують поступово просуватися вперед.