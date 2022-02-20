Громади зможуть реєструвати народження, шлюби і смерті - президент підписав закон

09:54 25 травень Київ, Україна

Громадянам спростили отримання адмінпослуг - держреєстрації народження, шлюбу, смерті в умовах укрупнення територіальних громад.



Президент Володимир Зеленський підписав Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права громадян на доступ до державної реєстрації актів цивільного стану в зв'язку з укрупненням територіальних громад" № 1427-ІХ, який Верховна Рада прийняла 29 квітня 2021 року.

Про це повідомляє Офіс Президента.

Необхідність прийняття закону обумовлена тим, що в законодавстві України було закріплено різний обсяг повноважень у сфері державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС) між різними територіальними громадами. Зокрема, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад проводять державну реєстрацію народження, шлюбу, смерті. А міста обласного значення, в тому числі об'єднані і укрупнені територіальні громади, утворені на базі таких міст, не мали повноважень в сфері ДРАЦС.



Закон, який підписав президент, наділяє повноваженнями державної реєстрації актів цивільного стану виконавчі органи всіх міських рад та відповідні відділи міських управлінь юстиції всіх міст.



Таким чином усуваються негативні наслідки укрупнення територіальних громад. Всі територіальні громади отримають однакові повноваження в сфері державної реєстрації актів цивільного стану і зможуть забезпечувати важливі потреби своїх жителів, зокрема, збережуть доступність послуг і швидке їхнє надання.