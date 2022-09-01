Загальні втрати ворога станом на ранок 29 серпня

Минулої доби ЗСУ ліквідували 350 російських військових, загальні втрати живої сили росії з початку вторгнення орієнтовно склали 47 100 осіб.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Знищено:
1947 (+5) танків
4269 (+12) бойових броньованих машин
1060 (+10) артилерійських систем
279 (+5) реактивних систем залпового вогню
149 (+1) засобів ППО
234 (+0) літаки
203 (+1) вертольоти
844 (+6) БПЛА оперативно-тактичного рівня
196 (+0) крилатих ракет
15 (+0) кораблів/катерів
3188 (+17) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн
101 (+2) одиниця спеціальної техніки
1947 (+5) танків
4269 (+12) бойових броньованих машин
1060 (+10) артилерійських систем
279 (+5) реактивних систем залпового вогню
149 (+1) засобів ППО
234 (+0) літаки
203 (+1) вертольоти
844 (+6) БПЛА оперативно-тактичного рівня
196 (+0) крилатих ракет
15 (+0) кораблів/катерів
3188 (+17) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн
101 (+2) одиниця спеціальної техніки
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
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