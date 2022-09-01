Загальні втрати ворога станом на ранок 29 серпня

10:25 29 серпня Київ, Україна

Минулої доби ЗСУ ліквідували 350 російських військових, загальні втрати живої сили росії з початку вторгнення орієнтовно склали 47 100 осіб.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Знищено:



1947 (+5) танків

4269 (+12) бойових броньованих машин

1060 (+10) артилерійських систем

279 (+5) реактивних систем залпового вогню

149 (+1) засобів ППО

234 (+0) літаки

203 (+1) вертольоти

844 (+6) БПЛА оперативно-тактичного рівня

196 (+0) крилатих ракет

15 (+0) кораблів/катерів

3188 (+17) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн

101 (+2) одиниця спеціальної техніки

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.