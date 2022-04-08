Загальні втрати окупантів на 8 квітня

Загальні бойові втрати окупантів на сьогодні орієнтовно склали:
🔺особового складу – близько 19 000 осіб,
🔺танків ‒ 700 од.,
🔺бойових броньованих машин ‒ 1891 од.,
🔺артилерійських систем – 333 од.,
🔺РСЗВ - 108 од.,
🔺засобів ППО - 55 од.,
🔺літаків - 150 од.,
🔺вертольотів – 135 од.,
🔺автомобільної техніки - 1361 од.,
🔺кораблів/катерів - 7 од.,
🔺цистерн з ПММ – 76,
🔺БПЛА оперативно-тактичного рівня – 112.
🔺спеціальної техніки – 25.
🔺пускових установок ОТРК/ТРК – 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
🔺особового складу – близько 19 000 осіб,
🔺танків ‒ 700 од.,
🔺бойових броньованих машин ‒ 1891 од.,
🔺артилерійських систем – 333 од.,
🔺РСЗВ - 108 од.,
🔺засобів ППО - 55 од.,
🔺літаків - 150 од.,
🔺вертольотів – 135 од.,
🔺автомобільної техніки - 1361 од.,
🔺кораблів/катерів - 7 од.,
🔺цистерн з ПММ – 76,
🔺БПЛА оперативно-тактичного рівня – 112.
🔺спеціальної техніки – 25.
🔺пускових установок ОТРК/ТРК – 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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