Загальні втрати окупантів на 8 квітня

10:54 08 квітня Київ, Україна

Загальні бойові втрати окупантів на сьогодні орієнтовно склали:



🔺особового складу – близько 19 000 осіб,

🔺танків ‒ 700 од.,

🔺бойових броньованих машин ‒ 1891 од.,

🔺артилерійських систем – 333 од.,

🔺РСЗВ - 108 од.,

🔺засобів ППО - 55 од.,

🔺літаків - 150 од.,

🔺вертольотів – 135 од.,

🔺автомобільної техніки - 1361 од.,

🔺кораблів/катерів - 7 од.,

🔺цистерн з ПММ – 76,

🔺БПЛА оперативно-тактичного рівня – 112.

🔺спеціальної техніки – 25.

🔺пускових установок ОТРК/ТРК – 4.



Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.