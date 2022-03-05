Спільне засідання ТКГ призначене на 9 червня

10:27 07 червень Київ, Україна

Спільне засідання Тристоронньої контактної групи через пандемію і неможливість зустрітися в Мінську, відбудеться в форматі відеоконференції 9 червня. Йому передуватиме засідання робочих груп, призначене на 8 червня.



Про це йдеться в повідомленні української делегації в Телеграм.



Повідомляється, що чергові засідання Тристоронньої контактної групи в режимі відеоконференцій заплановані за наступним графіком:



8 червня - відеоконференції робочих груп з безпеки, політичних питань, гуманітарної робочої групи, економічної робочої групи.



9 червня - відеоконференція спільного засідання Тристоронньої контактної групи.



На порядку денному:



- питання про порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ; вдосконалення контрольного механізму;

- імплементація Мінських угод і підсумків Паризького саміту;

- забезпечення безпеки в зоні конфлікту, дотримання режиму припинення вогню;

- продовження розробки плану спільних кроків;

- відновлення роботи КПВВ і відкриття нових в н.п. Золоте і Щастя; обмін утримуваними особами; повний і безумовний доступ міжнародних організацій на окуповані території;

- відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію розмежування.