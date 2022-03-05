Спільне засідання ТКГ призначене на 9 червня

Спільне засідання Тристоронньої контактної групи через пандемію і неможливість зустрітися в Мінську, відбудеться в форматі відеоконференції 9 червня. Йому передуватиме засідання робочих груп, призначене на 8 червня.
Про це йдеться в повідомленні української делегації в Телеграм.
Повідомляється, що чергові засідання Тристоронньої контактної групи в режимі відеоконференцій заплановані за наступним графіком:
8 червня - відеоконференції робочих груп з безпеки, політичних питань, гуманітарної робочої групи, економічної робочої групи.
9 червня - відеоконференція спільного засідання Тристоронньої контактної групи.
На порядку денному:
- питання про порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ; вдосконалення контрольного механізму;
- імплементація Мінських угод і підсумків Паризького саміту;
- забезпечення безпеки в зоні конфлікту, дотримання режиму припинення вогню;
- продовження розробки плану спільних кроків;
- відновлення роботи КПВВ і відкриття нових в н.п. Золоте і Щастя; обмін утримуваними особами; повний і безумовний доступ міжнародних організацій на окуповані території;
- відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію розмежування.
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