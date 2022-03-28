Звернення президента до "Слуги народу": "Історія не судить переможців... спробуємо жорстко перезавантажити всю систему"

14:04 02 листопада Київ, Україна

Володимир Зеленський звернувся до депутатів "Слуги народу" із закликом проявити себе патріотами, єдиною партією, яка в змозі відстояти складне, але єдино правильне рішення. Це звернення президент висловив в формі аудіозапису.



Відзначається, що повідомлення надійшло в партійний чат Слуги народу.

"Дивна поведінка суддів Конституційного Суду в лічені години поставила країну на грань катастрофи. Або країна знову буде втягнута в кривавий хаос, або держава знову як система прозорих правил і домовленостей припинить своє існування. Або ми нарешті станемо дійсно потужною політичною силою і скажемо своє слово - «ні». Ні брехні", - йдеться у зверненні президента до нардепів.

Зеленський нагадав, що трохи більше року тому "вдалося шокувати стару корупційну політику". Президент заявив, що не сумнівається, що нардепів будуть спокушати і ламати сторонні сили, навіть всередині фракції.

"Час вимагає від нас правильних емоцій і сміливості... Сьогодні треба показати свою єдність, показати, що ми партія, яка вміє битися за себе, за своє ім'я, за свою політику. Невже ви не бачите, що інші партії, які ще вчора повинні були піти в небуття, стоять осторонь і сміються. Може, доведемо, що ми набагато сильніші?"- заявив він.

Глава держави додав, що бій іде за імідж і репутацію України, за незворотність змін і неповернення "до вчорашнього дня".

"Ми або доведемо, що є справжньою партією, яка вміє об'єднуватися, або доведемо, що такі ж, як всі... За підсумками сьогоднішніх ваших рішень, голосувань, будемо приймати глобальні рішення, спробуємо жорстко перезавантажити всю систему", - зазначив президент.

Він заявив, що "треба прийняти жорсткі рішення по Конституційному Суду. Обов'язково. Це навіть не прохання. Ніяких прохань, коли знищують цінності. Проживемо і без прохань".