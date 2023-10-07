Звернення МЗС України до українців, які перебувають в Ізраїлі

12:53 07 жовтня Київ, Україна

У зв'язку з військовою ситуацією між Ізраїлем і Палестиною, що загострилася, посольство України звернулося до всіх українців, які перебувають у зоні цих бойових дій.. Як повідомив сьогодні, 7 жовтня, представник посольства Олег Ніколенко, українці в Ізраїлі повинні дотримуватися інструкцій місцевої влади.

Українців попередили, що під час обстрілу може бути активована сирена. Тоді необхідно оперативно спуститися в укриття чи бомбосховища.

"Посольство закликає громадян України уважно ставитися до всіх таких попереджень та дотримуватися інструкцій місцевої влади", – йдеться у повідомленні.

Для отримання додаткової інформації слід ознайомитися з сайтом командування внутрішнього фронту армії оборони Ізраїлю.

У разі потрапляння в надзвичайні ситуації українцям необхідно звернутися до посольства України в Ізраїлі та української дипустанови в місті Рамалла.

Спікер МЗС Олег Ніколенко заявив, що українців немає серед постраждалих внаслідок бойових дій в Ізраїлі. За його словами, створено оперативний штаб для допомоги українцям. Українське посольство перебуває на контакті з місцевою владою та основними лікарнями.

Ніколенко порадив українцям утриматися від відвідин центральних та південних районів Ізраїлю.

Нагадаємо, вранці 7 жовтня бойовики ХАМАС атакували південь та центр Ізраїлю із сектору Газа. Було випущено тисячі ракет і снарядів. Ці обстріли продовжуються.

Армія оборони Ізраїлю оголосила про початок антитерористичної операції "Залізні мечі" у секторі Газа. Авіація атакує об'єкти ХАМАСу.