Загострення військового конфлікту між Вірменією та Азербайджаном

Після того, як багаторічний конфлікт між Вірменією і Азербайджаном знову загострився, більш ніж 23 тисячі азербайджанців побажали взятися за зброю і добровольцями записатися в військову армію. Цей факт опублікувало через Інтерфакс державне відомство Азербайджану за призовом і мобілізації.
За даними на 2016 рік, в збройних силах Азербайджану складалися 67 тисяч чоловік. В країні існує призов на військову службу, яка становить півтора року для осіб без вищої освіти і рік для тих, хто вже закінчив вуз.
У зв'язку з останніми загостреннями в Азербайджані спостерігається сплеск патріотизму. У ніч на 15 липня близько 50 тисяч жителів Баку вийшли на площу з акцією на підтримку збройних сил, вимагаючи почати війну з Вірменією. Вони скандували: "Головнокомандувач, оголоси мобілізацію".
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