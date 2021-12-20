Загострення військового конфлікту між Вірменією та Азербайджаном

Після того, як багаторічний конфлікт між Вірменією і Азербайджаном знову загострився, більш ніж 23 тисячі азербайджанців побажали взятися за зброю і добровольцями записатися в військову армію. Цей факт опублікувало через Інтерфакс державне відомство Азербайджану за призовом і мобілізації.

"В Азербайджані понад 23,5 тисячі громадян висловили бажання добровільно служити в армії, звернулися в апарат Держслужби по мобілізації і призову на військову службу в електронному порядку, а також до місцевих управлінь, відділів та підрозділів служби, і були зареєстровані у відповідній формі", - повідомили у відомстві.

За даними на 2016 рік, в збройних силах Азербайджану складалися 67 тисяч чоловік. В країні існує призов на військову службу, яка становить півтора року для осіб без вищої освіти і рік для тих, хто вже закінчив вуз.

У зв'язку з останніми загостреннями в Азербайджані спостерігається сплеск патріотизму. У ніч на 15 липня близько 50 тисяч жителів Баку вийшли на площу з акцією на підтримку збройних сил, вимагаючи почати війну з Вірменією. Вони скандували: "Головнокомандувач, оголоси мобілізацію".