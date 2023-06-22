Обладнання для розмінування та боротьби з дронами: Естонія надає Україні черговий пакет військової допомоги

Естонія надасть Україні новий пакет військової допомоги. Зокрема, до нього увійде обладнання для боротьби з дронами та для розмінування.
Про це Міністерство оборони Естонії повідомило у Twitter.
Згідно з повідомленням, Естонія у співпраці з Ісландією передасть Збройним силам України військовий госпіталь. Також Україна отримає медичне обладнання, обладнання для розмінування та обладнання для боротьби із дронами.
Про це Міністерство оборони Естонії повідомило у Twitter.
Згідно з повідомленням, Естонія у співпраці з Ісландією передасть Збройним силам України військовий госпіталь. Також Україна отримає медичне обладнання, обладнання для розмінування та обладнання для боротьби із дронами.
🇪🇪 #Estonia has decided to send 🇺🇦 @DefenceU another military aid package.— МО Естонії (@MoD_Estonia) 22 червня 2023 р
✔️ Military hospital in collaboration with 🇮🇸 #Iceland
✔️ Medical equipment
✔️ Demining equipment
✔️ Counter-drone equipment
We need to continue to #StandWithUkraine in order to #StopRussianAggression. pic.twitter.com/FXIxAJQimf
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