Обладнання для розмінування та боротьби з дронами: Естонія надає Україні черговий пакет військової допомоги

15:45 22 червня Київ, Україна

Естонія надасть Україні новий пакет військової допомоги. Зокрема, до нього увійде обладнання для боротьби з дронами та для розмінування.



Про це Міністерство оборони Естонії повідомило у Twitter.



Згідно з повідомленням, Естонія у співпраці з Ісландією передасть Збройним силам України військовий госпіталь. Також Україна отримає медичне обладнання, обладнання для розмінування та обладнання для боротьби із дронами.

"Нам потрібно продовжувати підтримувати Україну, щоб зупинити російську агресію", - йдеться у повідомленні Міноборони Естонії.