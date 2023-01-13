Оборонний виробничий сектор росії використовує працю ув'язнених - британська розвідка

13:23 13 січня Київ, Україна

Російський оборонний виробничий сектор, швидше за все, вдається до використання праці в'язнів, щоб задовольнити потреби виробництва у воєнний час.



Про це повідомляє Міноборони Великобританії з посиланням на дані британської розвідки.



За даними британських розвідників, у листопаді 2022 року "Уралвагонзавод", найбільший російський виробник танків, після зустрічі з представниками Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) повідомив місцевим ЗМІ, що найняв на роботу 250 ув'язнених.



У росії є давня традиція примусової праці ув'язнених. А з 2017 року примусову працю як вид кримінального покарання було відновлено, йдеться у повідомленні британської розвідки.

"Маючи один із найвищих показників ув'язнення у світі, Федеральна служба виконання покарань у росії контролює розгалужену імперію з більш ніж 400 000 ув'язнених, і її часто звинувачують у надзвичайній жорстокості та корупції", - зазначають британські розвідники.

За даними розвідки, ув'язнені надають російським лідерам унікальний людський ресурс, який вони можуть використати для підтримки так званої "спеціальної військової операції", тоді як кількість добровольців залишається дефіцитом.



Робота ув'язнених, ймовірно, буде особливо затребувана виробниками щодо низькотехнологічної зброї, наприклад, "Уралвагонзавод", які, ймовірно, перебувають під сильним тиском з боку москви щодо збільшення їх виробництва.