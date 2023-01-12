Оборонно-промислова база росії не здатна подолати дефіцит боєприпасів - ISW

Агресор не здатний підтримувати наступальні дії на сході України цього року через дефіцит боєприпасів. Про це йдеться у зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначають, що, згідно заяв американських та українських чиновників від 10 січня, щодобова швидкість артилерійського вогню окупантів зменшилася на 75%, що є мінімумом з 24 лютого 2022 року.
У звіті ISW припустили, що російські війська, можливо, зменшили обстріл у результаті скорочення поставок або, можливо, переглядають свою тактику. Зазначається, що росія вичерпала свої запаси 122-мм і 152-мм калібру та інші резерви влітку 2022 року, припускаючи, що надмірні артилерійські атаки приведуть до більш швидких результатів.
Аналітики зазначають, що, згідно заяв американських та українських чиновників від 10 січня, щодобова швидкість артилерійського вогню окупантів зменшилася на 75%, що є мінімумом з 24 лютого 2022 року.
У звіті ISW припустили, що російські війська, можливо, зменшили обстріл у результаті скорочення поставок або, можливо, переглядають свою тактику. Зазначається, що росія вичерпала свої запаси 122-мм і 152-мм калібру та інші резерви влітку 2022 року, припускаючи, що надмірні артилерійські атаки приведуть до більш швидких результатів.
В Інституті вивчення війни також зазначили, що в росії все частіше визнають, що фундаментальні проблеми, такі як дефіцит боєприпасів та нездатність забезпечення військ, серйозно перешкоджають проведенню наступальних операцій.
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