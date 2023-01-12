Оборонно-промислова база росії не здатна подолати дефіцит боєприпасів - ISW

08:51 12 січня Київ, Україна

Агресор не здатний підтримувати наступальні дії на сході України цього року через дефіцит боєприпасів. Про це йдеться у зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW).



Аналітики зазначають, що, згідно заяв американських та українських чиновників від 10 січня, щодобова швидкість артилерійського вогню окупантів зменшилася на 75%, що є мінімумом з 24 лютого 2022 року.



У звіті ISW припустили, що російські війська, можливо, зменшили обстріл у результаті скорочення поставок або, можливо, переглядають свою тактику. Зазначається, що росія вичерпала свої запаси 122-мм і 152-мм калібру та інші резерви влітку 2022 року, припускаючи, що надмірні артилерійські атаки приведуть до більш швидких результатів.

"Росія тепер повинна перекидати додаткові снаряди з тилових районів і закуповувати додаткові боєприпаси в іноземних держав, щоб протидіяти такому недоліку, що призведе до зниження темпу стрільби", - вказують фахівці.



В Інституті вивчення війни також зазначили, що в росії все частіше визнають, що фундаментальні проблеми, такі як дефіцит боєприпасів та нездатність забезпечення військ, серйозно перешкоджають проведенню наступальних операцій.