Виявлено ознаки корупції в Одесі: 47 млн. гривень незаконного збагачення

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення, що вказують на незаконне збагачення начальника Малиновського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки в Одесі В'ячеслава Кушнерова на суму майже 47 мільйонів гривень.
Згідно з інформацією, поданою прес-службою НАЗК, у травні 2022 року дружина начальника центру придбала квартиру в Одесі, площею 111,1 квадратних метрів, вартістю 600 тисяч гривень, і за рік продали її за 7,56 мільйонів гривень. Крім того, дружина Кушнерова придбала автомобіль Toyota Highlander майже за 1,9 мільйона гривень, який згодом був проданий за 2 мільйони гривень.
Того ж року мати Кушнерова подарувала синові житловий будинок із господарськими спорудами загальною площею 259,2 квадратних метра в Овідіопольському районі Одеської області, оцінений у 1 мільйон гривень.. НАЗК дійшла висновку, що дохід, отриманий дружиною начальника центру за останні 22 роки, суттєво не відповідає вартості даного подарунка.
Теща Кушнерова в останні роки стала власником квартири в Лиманському районі Одеської області за більш ніж 300 тисяч гривень та автомобіля Mercedes-Benz GLS 400 за 420 тисяч гривень, хоча зазвичай такий автомобіль коштує понад 5 мільйонів гривень
Згідно з інформацією, поданою прес-службою НАЗК, у травні 2022 року дружина начальника центру придбала квартиру в Одесі, площею 111,1 квадратних метрів, вартістю 600 тисяч гривень, і за рік продали її за 7,56 мільйонів гривень. Крім того, дружина Кушнерова придбала автомобіль Toyota Highlander майже за 1,9 мільйона гривень, який згодом був проданий за 2 мільйони гривень.
Того ж року мати Кушнерова подарувала синові житловий будинок із господарськими спорудами загальною площею 259,2 квадратних метра в Овідіопольському районі Одеської області, оцінений у 1 мільйон гривень.. НАЗК дійшла висновку, що дохід, отриманий дружиною начальника центру за останні 22 роки, суттєво не відповідає вартості даного подарунка.
Теща Кушнерова в останні роки стала власником квартири в Лиманському районі Одеської області за більш ніж 300 тисяч гривень та автомобіля Mercedes-Benz GLS 400 за 420 тисяч гривень, хоча зазвичай такий автомобіль коштує понад 5 мільйонів гривень
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