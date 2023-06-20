Виявлено мережу вебсайтів у Болгарії, які розповсюджують російські фейки

13:03 20 червня Київ, Україна

У Болгарії виявлено мережу із сотень вебсайтів, які є джерелом російської дезінформації. Зазначається, що в країні виявлено широку мережу сайтів-смітників, створених для поширення хибних новин та дезінформації, в основному російського походження.



За інформацією з дослідження Human and Social Studies Foundation, болгарського аналітичного центру, що спеціалізується на аналізі російської пропаганди в мережі Інтернет, такі сайти є майже 400 подібними ресурсами, призначеними для трансляції російських наративів на болгарську аудиторію.



Згідно з висновками аналітиків HSSF, збільшення кількості таких сайтів є однією з основних причин швидкого поширення російської пропаганди у болгарському інформаційному просторі. До кінця 2022 року обсяг такого контенту збільшився майже в 20 разів порівняно з 2021 роком, і було помічено два основні сплески активності — на початку та наприкінці року.



Автори дослідження зазначають, що на початку року було сформовано невелику мережу агрегаторів, які посилювали російські наративи. Однак до кінця року ця мережа розрослася до величезних розмірів (було ідентифіковано 370 сайтів), що призвело до збільшення поширення кожного повідомлення приблизно в 400 разів. Швидше за все, дані сайти використовують платформу Share4Pay, яка пропонує винагороду користувачам за поширення новин із цих сайтів у соціальних мережах.



Також аналітики відзначають надзвичайно високу активність на платформі Facebook, де було опубліковано тисячі постів на сторінках у групах, які отримали понад 7,6 мільйона взаємодій. Ці сторінки зазвичай позиціонують себе як розважальні чи комерційні, а чи не інформаційні.



Згідно з дослідженням, не всі повідомлення російської дезінформації сприймаються однаково. Наприклад, переконання в могутності "другої армії світу" здається таким, що втрачає свою силу, а позитивне ставлення до путіна знизилося втричі.



Однак найбільш сприятливо сприймаються наративи, пов'язані з Болгарією, яка підтримує Україну, оскільки уряд Болгарії залежить від західних партнерів, а також з уявленням про те, що Захід "втягнув росію у війну" і що військова допомога Україні залучає Болгарію до конфлікту.