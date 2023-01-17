Оприлюднені супутникові знімки полігону в білорусі з технікою росії

15:34 17 січня Київ, Україна

Знімки компанії PlanetLabs свідчать про скупчення військової техніки (не менше 150 одиниць) на полігоні Лепельський на північний схід від столиці білорусі, мінська.



Це один із пунктів дислокації російських солдатів у білорусі. Знімки опублікувало ЗМІ.



У розвідспільноті Беларускі Гаюн відзначають, що з жовтня 2022 року там розміщується одна з груп солдатів зс рф, можливо, мобілізованих. У грудні туди перекинули з росії 13 танків Т-72Б3.



На знімках ідентифіковані також вантажівки КамАЗ та Урал, БМП, Т-72Б3 та два польові табори приблизно на 50 наметів.



Зазначається, що на полігоні тривають безперервні навчання, які продовжено до 22 січня.



Неподалік від цього полігону 19 ОМБр зс білорусі знаходиться залізнична станція Заслонове, де 6 січня зафіксовано два ешелони з військовою технікою.



"Поруч із самим полігоном також знаходяться гаражі, біля яких стоїть ще 7-10 одиниць техніки, ймовірно, БМП. Можна припустити, що і в самих гаражах також знаходиться техніка зс росії", - йдеться у повідомленні.