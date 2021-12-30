Оприлюднено результати сьогоднішнього засідання РНБО

На останньому цьогорічному засіданні Ради національної безпеки та оборони було розглянуто низку питань.. Серед них – стан української армії, ситуація з коронавірусною пандемією, енергокриза та втілення президентської програми «Зелена країна».
Про це розповів секретар РНБО Олексій Данилов під час брифінгу за підсумками засідання Ради.
За його словами, було обговорено та прийнято наступне:
Про це розповів секретар РНБО Олексій Данилов під час брифінгу за підсумками засідання Ради.
За його словами, було обговорено та прийнято наступне:
- Введення санкцій проти суддів окупованого РФ Криму, компаній, що будували Керченський міст. Внесено уточнення щодо осіб, які вже є у списку санкцій (одній із фігуранток було змінено прізвище).
- Розгляд синхронізації санкцій із західними партнерами України.
- Внесення перших олігархів до реєстру у травні 2022 року.
- Обговорено, як західні партнери реагуватимуть на ситуацію на українсько-російському кордоні.
- Розгляд плану заходів з оборони на випадок нападу Росії та закону «Про національний спротив» щодо залучення українців до оборони (набуде чинності 1.01.2022 р).
- Обговорювалася небезпека від штаму «Омікрон». Очікується, що в країні вже у лютому 2022 року він може суттєво поширитись. Тому є гостра потреба подальшої вакцинації українців.
- Обговорено результати санкцій, які поширюються на контрабандистів. Це поповнило бюджет на 71 мільярд гривень.
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