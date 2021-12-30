Оприлюднено результати сьогоднішнього засідання РНБО

21:03 30 грудень Київ, Україна

На останньому цьогорічному засіданні Ради національної безпеки та оборони було розглянуто низку питань.. Серед них – стан української армії, ситуація з коронавірусною пандемією, енергокриза та втілення президентської програми «Зелена країна».



Про це розповів секретар РНБО Олексій Данилов під час брифінгу за підсумками засідання Ради.



За його словами, було обговорено та прийнято наступне: