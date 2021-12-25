Оприлюднено результати перевірки суддів КС

22:21 24 грудень Київ, Україна

Приховування доходів та численні порушення законодавства, — виявило Національне агентство із запобігання корупції після того, як перевірило декларації суддів скандального Конституційного суду.



Зокрема привернув увагу антикорупціонерів суддя Віктор Кривенко. Під час перевірки з'ясувалося, що він не задекларував належну йому земельну ділянку в Криму. Його вартість – 4 мільйони гривень.



Серед порушників уже скандально відомий суддя Олександр Касмінін, який не задекларував квартиру площею 150 квадратних метрів у Києві вартістю майже 2,5 мільйона гривень.



За даними НАЗК, у деклараціях цих суддів містяться ознаки кримінального правопорушення, а тому виявлену інформацію буде передано до За даними НАЗК, у деклараціях цих суддів містяться ознаки кримінального правопорушення, а тому виявлену інформацію буде передано до НАБУ



Також у ще одного судді Володимира Мойсика перевірка виявила ознаки адміністративного правопорушення.. Бо той не вказав доходу у розмірі 239 тисяч гривень.



Крім того, аудитори виявили порушення ще п'яти суддів КСУ – Олександра Тупицького, Ігоря Сліденка, Сергія Саса, Віктора Городовенка та Віктора Колесника. Щоправда, вони незначні та не тягнуть за собою адміністративну чи кримінальну відповідальність.



Примітно, що майже всі згадані судді, які стали фігурантами розслідування НАЗК, голосували за відміну кримінальної відповідальності за недостовірне декларування, що призвело до конституційної кризи в країні.