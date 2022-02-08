Оприлюднено картку трафіку військових вантажів в Україну

16:25 08 лютий Київ, Україна

Анонсована від партнерів військова допомога активно постачається в Україну – згідно з картою, яку підтверджують українські чиновники, лише з 22 січня США відправили в Україну понад 650 тонн оборонних боєприпасів



Відповідну посаду опублікував анонімний активіст, який відстежує польоти через онлайн-сервіс flightradar у Твіттері. Починаючи з 17 січня, на карті зображено рух літаків з військовою підтримкою від США, Великобританії, Канади, Польщі та Туреччини.

На карті зазначено 26 рейсів, у тому числі 3 до Львова, 23 – до Києва. Більшість літаків прибули в Україну зі США та Великобританії: станція Королівських ВПС Brize Norton, авіабаза США Travis Air, Dover AFB. Також як рейс з американської бази позначений Al-Azraq в Йорданії, присутність на якій США не визнають, проте супутникові знімки свідчать про те, що на ній розміщувалася американська техніка щонайменше з 2016 року.



Безпосередньо справжність картки рейсів підтвердив і заступник голови Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Юрій Мисягін.. На своїй сторінці у Facebook він оприлюднив карту і додав, що понад два десятки літаків прибули менш ніж за три тижні і найближчим часом має прибути більше обіцяної підтримки від партнерів.