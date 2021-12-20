Оприлюднено дату переговорів Байдена та Путіна

Переговори президентів Росії та США, Володимира Путіна та Джо Байдена, відбудуться 7 грудня захищеним відеозв'язком. Про це повідомив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, пише «Тасс».
«Ніякого прямого ефіру не буде. Ми покажемо, я думаю, перші кадри спілкування обов'язково. Зрозуміло, це будуть лише перші кадри, все спілкування проводитиметься у закритому режимі», – сказав він.
За словами Пєскова, початок переговорів очікується «в районі шостої вечора» (17:00 за київським часом).
«Ми вважаємо, що це буде досить ґрунтовна та тривала відеоконференція, це буде конференція захищеним відеозв'язком. Думаємо, що вона буде тривалою за часом», – додав речник Путіна.
До речі, сенатори США дали пораду Байдену перед розмовою з Путіним.
Нагадаємо, переговори президента США Джо Байдена та російського лідера Володимира Путіна підтвердили у Білому домі. Головною темою розмови стане Україна.
Представник Кремля уточнив, що президенти США та Росії самостійно визначать необхідний для розмови час.
Водночас Reuters цитує держсекретаря США Ентоні Блінкена, який заявив, що Байден скаже Путіну під час розмови, що США налаштовані рішуче протистояти будь-яким необдуманим чи агресивним діям Росії та захищати територіальну цілісність України.
У Москві також сподіваються, що йтиметься і про вимоги Росії щодо юридичних гарантій проти розширення НАТО на схід.
За словами речниці Джен Псакі, переговори президентів заплановані на вівторок, 7 грудня.
«Ніякого прямого ефіру не буде. Ми покажемо, я думаю, перші кадри спілкування обов'язково. Зрозуміло, це будуть лише перші кадри, все спілкування проводитиметься у закритому режимі», – сказав він.
За словами Пєскова, початок переговорів очікується «в районі шостої вечора» (17:00 за київським часом).
«Ми вважаємо, що це буде досить ґрунтовна та тривала відеоконференція, це буде конференція захищеним відеозв'язком. Думаємо, що вона буде тривалою за часом», – додав речник Путіна.
До речі, сенатори США дали пораду Байдену перед розмовою з Путіним.
Нагадаємо, переговори президента США Джо Байдена та російського лідера Володимира Путіна підтвердили у Білому домі. Головною темою розмови стане Україна.
Представник Кремля уточнив, що президенти США та Росії самостійно визначать необхідний для розмови час.
Водночас Reuters цитує держсекретаря США Ентоні Блінкена, який заявив, що Байден скаже Путіну під час розмови, що США налаштовані рішуче протистояти будь-яким необдуманим чи агресивним діям Росії та захищати територіальну цілісність України.
У Москві також сподіваються, що йтиметься і про вимоги Росії щодо юридичних гарантій проти розширення НАТО на схід.
За словами речниці Джен Псакі, переговори президентів заплановані на вівторок, 7 грудня.
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